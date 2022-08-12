Altay - Samsunspor maçı ne zaman hangi kanalda? Altay - Samsunspor maçı şifresiz mi? Altay - Samsunspor maçı hakemi kim?
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1. Lig'in 2. haftasında Altay - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Altay - Samsunspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Altay - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Altay - Samsunspor maçı şifresiz mi? Altay - Samsunspor maçı hakemi kim? Altay - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Altay - Samsunspor, 1. Lig maçı, 12-08-2022 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.
Altay - Samsunspor 1. Lig maçı BeinSport kanalından yayınlanacak.
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