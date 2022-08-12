Altay - Samsunspor maçı ne zaman hangi kanalda? Altay - Samsunspor maçı şifresiz mi? Altay - Samsunspor maçı hakemi kim?

1. Lig'in 2. haftasında Altay - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Altay - Samsunspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.