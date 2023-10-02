Galatasaray ile İngiliz devi Manchester United arasındaki rekabette 7. randevu! Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki, Altay, Manchester United Galatasaray maçında oynayacak mı?

MANCHESTER UNITED REKABETTE ÖNDE

İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez karşılaştı. 1993/94 sezonunda başlayan rekabet Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İngiltere'de oynanan maçta Galatasaray maçı 3-3 eşitlikle tamamlamıştı. İstanbul'da oynanan rövanş maçı 0-0 sona ermiş ve Galatasaray tur atlayarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmış ve büyük bir sürprize imza atmıştı.

1994/95 sezonunda ise iki takım bu sefer gruplarda karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. İngiltere'deki maçta Manchester United'ın 4-0 galibiyeti vardı.

Bir sonraki eşleşme 2012/13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda olmuştu. İngiltere'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. İstanbul'da oynanan diğer grup maçını Galatasaray 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

AVRUPA'DA 310. RANDEVU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 309 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 415 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 455 gole engel olamadı.

SON 19 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakada sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonundan itibaren 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Sarı kırmızılıların tek mağlubiyeti 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşandı.

ALTAY, MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Büyük maç öncesi Ten Hag, Antony'nin durumu, Altay'ın performansı ve takımın sağlık durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.Sezon başı Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli kaleci Altay Bayındır'ın performansından memnun olduğunu belirten Ten Hag, "Altay'la ve Onana, iki çok iyi kalecimiz var. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. Zamanı geldiğinde Altay da forma giyecek." şeklinde konuştu.