Altay maçı hangi kanalda? Şa Altay nlıurfaspor CANLI izle!

Altay sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Altay maçı hangi kanalda? Altay CANLI izleme linki var mı?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay maçı hangi kanalda? Altay CANLI izle!

Şanlıurfaspor-Altay Maçı, 14 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Şanlıurfaspor Altay maçı, TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor Altay maçı, aynı zamanda, Bein Sports Max 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

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