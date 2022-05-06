Altay küme düştü mü? Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayseri spor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti ve küme düşen son takımlar da netleşti. Peki, Altay küme düştü mü? Altay Süper Lig'ten düştü mü? İşte yanıtı...

ALTAY KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Gaziantep FK'nin Kayseri spor ile berabere kalmasıyla birlikte Yeni Malatya spor ile Göztepe'nin ardından, Altay ve Çaykur Rize spor'un da küme düşmesi kesinleşti.

KÜME DÜŞEN 4 TAKIM NETLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rize spor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatya spor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

ALTAY NE ZAMAN KURULDU?

Altay Spor Kulübü, 16 Ocak 1914'te İzmir'de Altay İdman Yurdu adıyla kurulan, özellikle futbol dalında etkinlik gösteren spor kulübüdür.

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