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Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı mı, ceza alacak mı, ne cezası aldı? Altay kalecisine saldıran kişi kimdir, kaç yaşında?

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Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı mı, ceza alacak mı, ne cezası aldı? Altay kalecisine saldıran kişi kimdir, kaç yaşında?

Son dakika gelen spor haberlerine göre, Sahaya inip Altay kalecisini darp eden Göztepe taraftarı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Bunun ardından vatandaşlar, Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı mı, ceza alacak mı, ne cezası alır? Altay kalecisine saldıran kişi kimdir, kaç yaşında? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Son Dakika: Sahaya inip Altay kalecisini darp eden Göztepe taraftarı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandıSon Dakika: Sahaya inip Altay kalecisini darp eden Göztepe taraftarı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı
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Altay kalecisine saldıran kişi kimdir, kaç yaşında? Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İzmir'deki olaylı Göztepe- Altay derbisinde korner direğiyle yaralayan Göztepe taraftarı M.N.A, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Bilgiler sizlerle...

Göztepe-Altay maçında sahaya atlayıp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle vuran M.N.A kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Göztepe-Altay maçında sahaya atlayıp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle vuran M.N.A kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. M.N.A, "Sporda şiddet" yasasından değil, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm giydiği için en yüksek cezayı alacak. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.

Kaleciye korner direğiyle saldıran taraftar M.N.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.N.A, "Sporda şiddet" yasasından değil, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Savcı, korner direğini silah olarak saydı.

M.N.A'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasındaki raporda; Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir 'silahla' birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurgulandı.

Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı mı, ceza alacak mı, ne cezası aldı? Altay kalecisine saldıran kişi kimdir, kaç yaşında?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylar Altay tribününden işaret fişeğiyle atılmasıyla başladı. Bir Göztepeli taraftar ağır yaralandı. Sahaya iki ambulans girdi. O esnada tribünden atlayan Göztepe taraftarı, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'i başından yaraladı.

Saha içinde yaşanan olaylar stat dışına taştı. İzmir'de gece geç saatlere kadar Göztepe ve Altay taraftarları kavga etti. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayları başlatan işaret fişeklerini ise özel ambulans şirketinin şoförlerinin soktuğu tespit edildi. Bir şoför, yapılan teklifi kabul ettiğini itiraf etti.

Kaleci Ozan Evrim Özenç, başına aldığı darbelerden dolayı kan kaybetti. Kasında 4 cm'lik bir açılma var. Genel sağlık durumu ise iyi.

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