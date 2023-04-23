Spor Toto 1.Lig takımlarından Altay ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Altay ile Göztepe maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman? İşte detaylar…

Altay maçı hangi kanalda? Altay ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Göztepe ile Altay maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ALTAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay ve Göztepe arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay ile Göztepe maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

ALTAY-GÖZTEPE MAÇI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Altay ve Göztepe Spor Toto 1. Lig maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.