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Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman?

Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman?

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Spor Toto 1.Lig takımlarından Altay ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Altay ile Göztepe maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Altay maçı hangi kanalda? Altay ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Göztepe ile Altay maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Altay-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Altay-Göztepe maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Altay ve Göztepe arasında gerçekleşecek maç, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Altay ile Göztepe maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Altay ve Göztepe Spor Toto 1. Lig maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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