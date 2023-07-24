İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır'ı radarına aldı. Kırmızı şeytanlar, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Peki, Altay Bayındır, Manchester United'a mı gidiyor?

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Başarılı kalecinin, İngiliz devine maliyeti yaklaşık 6 milyon euro olacak. Gelişme sonrası Altay Bayındır, Manchester United'a mı gidiyor, merak edildi.

ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER UNİTED'A MI GİDİYOR?

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Başarılı kalecinin, İngiliz devine maliyeti yaklaşık 6 milyon euro olacak.

Öte yandan Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sarı-laciverlilere 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor.