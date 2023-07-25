İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır'ı radarına aldı. Altay Bayındır transferi gündemde yer alırken ise Altay Bayındır Manchester United'a gidecek mi? Altay Bayındır hangi takıma gidiyor? soruları araştırıldı.

Altay Bayındır Manchester United'a gidecek mi? Altay Bayındır hangi takıma gidiyor? merak ediliyor. Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun sevenleri ise Altay Bayındır Manchester United'a gidecek mi? Altay Bayındır hangi takıma gidiyor? sorularını araştırıyor.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNİTED'A GİDECEK Mİ?

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Başarılı kalecinin, İngiliz devine maliyeti yaklaşık 6 milyon euro olacak.

ONANA'YA RAKİP OLACAK

İtalyan devi Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ



Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sarı-laciverlilere 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor.

LIVAKOVIC GELİRSE ALTAY GİDER

Öte yandan Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.