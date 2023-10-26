Ünlü kaleci Altay Bayındır kimdir ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Manchester United, Altay Bayındır'a rağmen Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı David De Gea'yı yeniden kadrosuna katma kararı aldı. Peki, Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Altay Bayındır kimdir ve kaç yaşında, hangi takımda oynadığı gündeme geliyor. Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı renklerine bağlayan Manchester United, sürpriz bir karar aldı. Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 yılında Bursa'da doğdu. Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

KULÜP KARİYERİ

Fenerbahçe

10 Temmuz 2019 tarihinde Ankaragücü takımından 1.50 milyon € bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in futbol kariyerini sonlandıracağı söylentilerinin çıkmasının ardından Fenerbahçe'de birinci kalecinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Bu dönemde Fenerbahçe, özel bir hazırlık turnuvası olan Audi Cup'a katıldı. Bayern Munich ile oynanan ilk maçta kaleyi Harun Tekin, Real Madrid ile oynanan ikinci maçta ise kaleyi Altay Bayındır korudu. Altay, Bu maçta göstermiş olduğu performans ile 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkmayı garantiledi.

Altay, Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019 tarihinde ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında çıktı ve kalesinde hiç gol görmedi.

30 Ekim 2021 tarihinde Konyaspor deplasmanında oynanan Süper Lig maçının 69. dakikasında Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpıştı ve omzundan sakatlandı. Altay, geçirdiği bu sakatlıktan sonra kaleyi Berke Özer'e devretti. Omzunda acromioclavikuler seperasyon[6] gözlemlenen Altay'ın 3 ay sahadan uzak kalacağı öngörüldü.

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor ile oynanan lig maçında çok önemli kurtarışlar yapan Altay, 26. dakikada Diego Rossi'ye asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

Milli kariyeri

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır. 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır.