MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ın sağlık durumu netleşti. Sarı-lacivertliler, başarılı eldiveni bıçak altına yatacak. Taraftarlar ise arama motorlarında Altay Bayındır kaç maç yok? Altay Bayındır ne ameliyatı olacak, sakatlandı mı? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe: "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan...

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Sahalarda olamayacak olan oyuncu hakkında merak edilenler ise Altay Bayındır kaç maç yok? Altay Bayındır ne ameliyatı olacak, sakatlandı mı? soruları ile aratıldı.

ALTAY BAYINDIR KAÇ MAÇ YOK?

Altay Bayındır'ın kaç maç oynamayacağı henüz belli olmadı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.