Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın bu yaz takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Altay Bayındır'ın serbest kalma bedeli ne kadar? İşte Altay Bayındır ile ilgili son dakika transfer gelişmesi!

Altay Bayındır'ın serbest kalma bedeli! Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın bu yaz takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Altay Bayındır'ın serbest kalma bedeli ne kadar? İşte Altay Bayındır ile ilgili son dakika transfer gelişmesi haberimizde!

ALTAY BAYINDIR'IN SERBEST KALMA BEDELİ

Altay Bayındır'ın serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğu iddia edilmektedir. Ancak Altay'ın sözleşme detaylarının ayrıntıları açıklanmadığı için serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğu kesin değildir. Bazı haber kaynakları 6 milyon euro olduğunu iddia etmektedir.

ALTAY FENERBAHÇE'DEN GİTTİ Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken milli eldiven, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı. Milli eldivenin yeni rotasının Premier Lig ekiplerinden Manchester United ya da Nottingham Forest olması bekleniyor.

YENİ ADRESİ PREMIER LİG

Fenerbahçe ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır'ın yeni rotasının Manchester United ya da Nottingham Forest olması bekleniyor.