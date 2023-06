Altay Bayındır ile Melisa Pamuk sevgili mi? Altay Bayındır sevgilisi kim? soruları gündemde yer alıyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Altay Bayındır ile güzel oyuncu Melisa Pamuk'un adının gündeme düşmesinin ardından arama motorlarında Altay Bayındır ile Melisa Pamuk sevgili mi? Altay Bayındır sevgilisi kim? soruları araştırıldı.

ALTAY BAYINDIR İLE MELİSA PAMUK SEVGİLİ Mİ?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Altay Bayındır ile oyuncu ve model olan Melisa Pamuk hakkında aşk iddiaları gündeme düştü. İddiaların ardında ise ikilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı yer alıyor. İkiliden henüz bir açıklama ve paylaşım gelmedi.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır (d. 14 Nisan 1998, Bursa), Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

10 Temmuz 2019 tarihinde Ankaragücü takımından 1.50 milyon € bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in futbol kariyerini sonlandıracağı söylentilerinin çıkmasının ardından Fenerbahçe'de birinci kalecinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Bu dönemde Fenerbahçe, özel bir hazırlık turnuvası olan Audi Cup'a katıldı. Bayern Munich ile oynanan ilk maçta kaleyi Harun Tekin, Real Madrid ile oynanan ikinci maçta ise kaleyi Altay Bayındır korudu. Altay, Bu maçta göstermiş olduğu performans ile 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkmayı garantiledi.

Altay, Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019 tarihinde ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında çıktı ve kalesinde hiç gol görmedi.

30 Ekim 2021 tarihinde Konyaspor deplasmanında oynanan Süper Lig maçının 69. dakikasında Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpıştı ve omzundan sakatlandı. Altay, geçirdiği bu sakatlıktan sonra kaleyi Berke Özer'e devretti. Omzunda acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay'ın 3 ay sahadan uzak kalacağı öngörüldü.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Ailesi İskenderunludur. 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'ta yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe'te (Kâinat Güzellik Yarışması) temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.