Daha önce Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderen İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı için harekete geçiyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Altay Bayındır hangi takıma gidiyor? Altay Bayındır Inter'e mi gidiyor? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ı bir kez daha radarına aldı. Geçtiğimiz sezon Altay için ilgi mektubu gönderen Inter, sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Arama motorlarında ise Altay Bayındır hangi takıma gidiyor? Altay Bayındır Inter'e mi gidiyor? soruları aratılıyor.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Daha önce Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderen İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı için harekete geçiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Altay için 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı. Tuttosport'taki habere göre; 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı. Sezonun bitmesiyle Inter, Fenerbahçe ile temas kuracak. Inter'de 27 yaşındaki Ganalı kaleci Andre Onana'nın arkasında bekleyen isimler 38 yaşındaki Handanovic ve 40 yaşındaki Alex Cordaz. Önümüzdeki sezon Inter'in tek kalecisi Onana olacak. Ganalı file bekçesinin arkasında bekleyen ismin ise Altay olması bekleniyor.

Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Altay, önümüzdeki sezon hazır olacak. Fenerbahçe'nin kalesi sezon sonuna kadar İrfan Can Eğribayat'a emanet.