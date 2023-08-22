Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken milli eldiven, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı. Peki, Altay Bayındır gitti mi? Altay hangi takıma gitti?

Performansıyla tepki çeken milli eldiven, transfer görüşmeleri için İstanbul'dan ayrıldı. Yeni adresi ise Premier Lig takımlarından Manchester United ya da Nottingham Forest olabilir. Peki, Altay Bayındır gitti mi? Altay hangi takıma gitti?

ALTAY BAYINDIR GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır'ın yeni rotasının Manchester United ya da Nottingham Forest olması bekleniyor.

Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıktı ve kalesinde 162 gol gördü.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Doğum: 14 Nisan 1998 (25 yıl yaşında), Osmangazi, Türkiye

Altay Bayındır (d. 14 Nisan 1998, Bursa), Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Fenerbahçe

10 Temmuz 2019 tarihinde Ankaragücü takımından 1.50 milyon € bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Volkan Demirel'in futbol kariyerini sonlandıracağı söylentilerinin çıkmasının ardından Fenerbahçe'de birinci kalecinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Bu dönemde Fenerbahçe, özel bir hazırlık turnuvası olan Audi Cup'a katıldı. Bayern Munich ile oynanan ilk maçta kaleyi Harun Tekin, Real Madrid ile oynanan ikinci maçta ise kaleyi Altay Bayındır korudu. Altay, Bu maçta göstermiş olduğu performans ile 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkmayı garantiledi.

Altay, Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019 tarihinde ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında çıktı ve kalesinde hiç gol görmedi.

30 Ekim 2021 tarihinde Konyaspor deplasmanında oynanan Süper Lig maçının 69. dakikasında Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpıştı ve omzundan sakatlandı.[5] Altay, geçirdiği bu sakatlıktan sonra kaleyi Berke Özer'e devretti. Omzunda acromioclavikuler seperasyo gözlemlenen Altay'ın 3 ay sahadan uzak kalacağı öngörüldü.

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor ile oynanan lig maçında çok önemli kurtarışlar yapan Altay, 26. dakikada Diego Rossi'ye asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.