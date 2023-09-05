Altay Bayındır da listede! Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den transfer edilen milli kaleci Altay Bayındır da listede kendisine yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu belli oldu.
ALTAY BAYINDIR DA KADRODA
İngiliz ekibi Manchester United'ın Süper Lig devi Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır da kadroya dahil edildi.
İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;
- Kaleciler: Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton
- Savunmacılar: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka
- Orta sahalar: Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount
- Hücumcular: Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund
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