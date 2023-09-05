Altay Bayındır da listede! Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den transfer edilen milli kaleci Altay Bayındır da listede kendisine yer buldu.