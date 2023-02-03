Chelsea-Fulham maçı nereden, nasıl izlenir? Chelsea maçı izleme linki! Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea –Fulham maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Chelsea–Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea maçı ne zaman? Chelsea Fulham maçı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

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Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea ve Fulham takımlarının maçının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'in iddialı takımlarından Chelsea ve Fulham bugün karşı karşıya geldi. Chelsea-Fulham maçı saat kaçta? araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Chelsea–Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea maçı ne zaman? Chelsea Fulham maçı ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

CHELSEA-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ve Fulham maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea –Fulham maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 23.00'da gerçekleşecek.

CHELSEA VE FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea –Fulham'ın İngiltere Premiere Lig maçı, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.