Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay ve Adanaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Altay –Adanaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Altay-Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Altay maçı izleme linki! Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Altay maçı nereden izlenir? Altay Adanaspor maçının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay ve Adanaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Altay ve Adanaspor'un maçının hangi kanalda izleneceği merak konusu oldu. Peki, Altay-Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Altay maçı izleme linki! Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ALTAY ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay –Altay maçı canlı olarak TRT Spor, BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

ALTAY-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altay –Altay maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

ALTAY ADANASPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Altay –Altay'ın Spor Toto 1. Lig maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.