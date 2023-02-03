Altay - Adanaspor maç özeti! (VİDEO) Altay maçı özeti izle! Altay Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

Altay -Adanaspor maçını kaçıran futbolseverler Altay maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Altay -Adanaspor maç özeti! Altay Adanaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Altay Altay maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Altay - Adanaspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Altayve Adanaspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Altay- Adanaspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler AltayAdanaspor maç özeti! AltayAdanaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, AltayAdanaspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

ALTAY-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altay –Adanaspor maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

ALTAY ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Altay ve Adanaspor'un Spor Toto 1. Lig maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay ve Adanaspor maçı canlı olarak TRT Spor, BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.