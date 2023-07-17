Alsancak final mi oldu? Al Sancak final kararı mı aldı? Alsancak final bölümü ne zaman, tarihi ne zaman? Al Sancak dizisi final mi yapacak?

Al Sancak dizisi ile ilgili final kararı alındığı yönünde çıkan haberler seyircileri internete yöneltti. TRT yönetiminden gelen açıklamada Al Sancak final mi oldu? Sorusuna yer verildi. Peki, Al Sancak final kararı mı aldı? Alsancak final bölümü ne zaman, tarihi ne zaman? Al Sancak dizisi final mi yapacak?

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TRT 1 ekranlarından herkesi şaşırtan bir final kararı geldi. Dizi sezon finali yapmıştı, bir final sahnesi bile olmayacak.TRT 1 sezon finali yapan ve gelecek sezon devam edecek olan diziler arasında Teşkilat, Gönül Dağı ve Al Sancak'ın olduğunu açıklamıştı ancak, aktarılan son gelişmelere göre bir dizi final kararı aldı ve yerine yeni dizi hazırlıklarının başladığı öğrenildi. Peki, Al Sancak final kararı mı aldı? Alsancak final bölümü ne zaman, tarihi ne zaman? Al Sancak dizisi final mi yapacak?

AL SANCAK FİNAL Mİ OLDU?

TRT 1, zengin bir yaz dizi portföyüne sahip olmasının yanı sıra kış sezonundaki dizileriyle de adından söz ettirmeye devam etti. Ancak, önümüzdeki sezon ekranda yer alması beklenen Alsancak dizisi final kararı aldı. TRT 1, geçtiğimiz sezon final yapmış ve gelecek sezon devam edecek olan diziler arasında Teşkilat, Gönül Dağı ve Al Sancak'ın yer alacağını duyurmuştu. Ancak, son gelişmelere göre bir dizi final kararı almış ve yerine yeni bir dizi için hazırlıklara başlandığı öğrenilmiştir.

Alsancak dizisinin başrollerini Gülsim Ali ve Uğur Güneş'in paylaştığı sevilen dizi, gelecek sezon ekranlarda olmayacak. Bunun yerine, yeni bir proje için hazırlıklara başlandığı belirtilmiştir.

AL SANCAK FİNAL KARARI MI ALDI?

Al Sancak dizisinin final kararı alındığı açıklandı ve bu beklenmedik karar seyircileri oldukça üzdü. İddiaların ardından, dizi oyuncularından da final kararı doğrulandı. Al Sancak dizisi, Uğur Güneş, Gülsim Ali ve Nebi Taştan gibi isimlerin yer aldığı bir kadroya sahipti ve geçtiğimiz ay 19. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dünya çapındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını konu alan dizi, beklenen reytinglere ulaşamamış ve final spekülasyonlarına neden olmuştu.

AL SANCAK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, TARİHİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün tüm dizi ekibine dizinin devam etmeme kararı bildirildi. Daha sonra, oyunculardan Nebi Taştan'ın yaptığı bir paylaşım ile dizinin kesinlikle final yaptığı doğrulandı. Taştan, final kararını duyurduğu paylaşımında, "Evet arkadaşlar. Al Sancak dizimiz final kararı almıştır. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

AL SANCAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Al Sancak'ın yerine hangi dizi geleceği henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak, TRT 1'in yeni sezonunda Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği "Ağlayan Gelin" dizisini seyirciyle buluşturacağı öğrenildi.