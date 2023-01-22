Önemli isimlerin başrollerde olduğu Alsancak dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Alsancak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Alsancak 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alsancak 2.bölüm fragmanı izle! İşte Alsancak dizisine dair tüm merak edilenler...

Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi 19 Ocak itibarıyla yayın hayatına başladı. Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı, yönetmeliğiniCan Emre'nin üstlendiği Al Sancak dizisi izleyicide büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünden sonra izleyiciler Alsancak dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Al sancak dizinin oyuncuları kimler? Alsancak dizisinin konusu nedir? Alsancak dizisi ne zaman ,saat kaçta? Alsancak dizisi hangi kanalda? Alsancak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Alsancak 2.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

ALSANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sana selam ey şanlı Türk bayrağı!" sloganıyla yola çıkan Al sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Alsancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

ALSANCAK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 'nin yeni dizisi Al Sancak her hafta perşembe günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

ALSANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMMLER?

TRT 1 yeni dizisi Al Sancak'ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Uğur Güneş

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

TRT 1 ekranlarında geçtimiz hafta izleyicisiyle buluşan Alsancak dizisi yayınladığı ilk bölüm izleyicilerde büyük beğeni topladı. İlk bölümün ardından dizini izleyicileri ikinci bölümü fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediliyor. Beklenen fragman geldi. İşte Alsancak dizisinin yeni bölüm fragmanı!