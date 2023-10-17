ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, sinir hücrelerini (motor nöronlar) etkileyen ve kaslara yönelik komutları ileten bu hücrelerin zamanla ölmesine yol açan bir nörodejeneratif hastalıktır. Peki, ALS HASTALIĞI NEDİR, belirtileri nelerdir? ALS hastalığı iyileşir mi, ölümcül mü? İşte detaylar…

Bu hastalık, hastanın kaslarını giderek zayıflatan, kontrolünü kaybetmesine neden olan ve sonunda hastanın nefes almasını ve yutmasını zorlaştıran bir hastalıktır. Peki, ALS HASTALIĞI NEDİR, belirtileri nelerdir? ALS hastalığı iyileşir mi, ölümcül mü? İşte detaylar…

ALS HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kas Güçsüzlüğü: ALS hastaları genellikle kaslarının zayıfladığını hissederler. Bu durum, özellikle el, kol ve bacaklarda başlar.

Kas Atrofisi: Kaslar zamanla incelir ve küçülür.

Kas Spazmları: Kaslarda aşırı kasılma ve spazmlar görülebilir.

Hareket Güçlüğü: Yürüme, tırmanma, merdiven çıkma ve diğer günlük aktivitelerde zorluk yaşanır.

Konuşma Zorluğu: Dil ve yutma kasları etkilendiğinde konuşma ve yutma zorlaşabilir.

Nefes Darlığı: Hastalık ilerledikçe, solunum kasları da etkilenir, bu da nefes darlığına yol açabilir.

ALS HASTALIĞI İYİLEŞİR Mİ, ÖLÜMCÜL MÜ?

ALS hastalığı ne yazık ki iyileşmez ve ölümcül bir hastalıktır. Genellikle hastalar hastalığın başlangıcından sonraki birkaç yıl içinde hastalıktan kaynaklanan solunum problemleri nedeniyle kaybederler. Ancak hastalığın ilerleyişi kişiden kişiye değişebilir, bazı hastalarda ilerleme daha yavaş olabilir. Tedavi, semptomları hafifletme ve yaşam kalitesini artırma amacı güder, ancak kesin bir tedavi veya ilaç yoktur. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için riluzole gibi ilaçlar kullanılabilir ve fizik tedavi, konuşma terapisi ve beslenme desteği gibi tedaviler semptomları yönetmede yardımcı olabilir. ALS tanısı konan kişiler için en önemli şey, bir sağlık profesyonelinin bakımı ve desteklemesi ile uygun bir bakım planının oluşturulmasıdır.