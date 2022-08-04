Alpine'den elektrikli prototip: A110 E-ternité

Alpine, marka ismini geleceğe taşıyacak tamamen elektrikli prototipi A110 E-ternité'in detaylarını paylaştı.

Luca de Meo'nun Renault Grubu'ndaki yeni görevinde söylediği "Alpine adını sonsuza kadar korumak için onu elektriklendirmek istiyorum." cümlesinden ilham alan Alpine CEO'su Laurent Rossi ve mühendisler, A110'un 60. yılında tamamen elektrikli A110 E-ternité prototipini tasarladı.

Köklü bir geçmişe sahip A110 modelinin içten yanmalı motordan elde edilen performans, denge ve çevikliğini elektrikli modele yansıtmak için uzun bir geliştirme sürecinden geçen A110 E-ternité, bu özelliklere ek olarak, sezgisel ve doğal bir bağlantı deneyimi için sürücünün kişisel tabletini kullanan, Google veya Android tabanlı, tüm kullanıcı uygulamalarının tek bir cihazda merkezileştirilmesini sağlayan yenilikçi bir multimedya sistemi, surround sesi yeniden oluşturmak için 8 hoparlörlü son teknoloji bir ses sistemi, performans ve sürdürülebilirliği birleştirmek için yenilikçi malzemeler ve elektrik teknolojisinin sessizliğinin keyfini çıkarmanızı sağlayan bir top-off çözümle geliyor. Bu sayede elektrikli bir Alpine A110'u açıkta sessiz bir şekilde sürmek hayal olmaktan çıkıyor.

Modelde kullanılan pil modülleri yüzde 100 elektrikli Mégane E-Tech'te kullanılanlarla aynı. Ancak, optimum ağırlık dağılımını elde etmek ve on iki pil modülünü barındırmak için A110'a özel pil muhafazaları tasarlamak ve iç mimariyi uyarlamak gerekiyordu. Bu nedenle öne dört, arkaya sekiz modül yerleştirilmiş. Bu on iki modülün eklenmesine rağmen, Alpine A110 E-ternité'nin toplam ağırlığı, pil paketinin içerdiği 392 kg'lık kütle sayesinde sadece 258 kg'lık bir artışla hafif kalabildi.

Özel şanzıman

Alpine mühendisleri, tork kırılması olmayan, aynı zamanda hafif ve kompakt, pürüzsüz ve verimli bir dişli kutusu tasarlamak için çalışırken, Alpine vites kutusu tedarikçisi ile, A110 yanmalı motorda olduğu gibi elektronik kontrollü çift debriyajlı versiyonda (DCT) ancak yüksek torkları iletmek için boyutlandırılmış debriyajlara sahip bir vites kutusu geliştirilmiş. Çift kavrama çözümü, kompakt ve hafif kalırken tork açısından en yüksek verimi almayı mümkün kılıyor.

Hem hafif hem de daha çevre dostu olan bazı kilit parçalarda kullanılan malzemeler ketenden yapılmış. Malzeme, Dieppe (Normandiya, Fransa) yakınlarındaki Terre de Lin şirketinden geliyor. Karbon fiber kadar güçlü ve daha iyi akustiğe sahip keten, geleceğin malzemesi olarak yorumlanıyor.

Bu yeni deneyim, geleceğe hazırlanmayı da mümkün kılıyor. Parçaların tasarımı artık çeşitli kompozit malzemelerle uyumlu, bu da aynı kalıbın karbon, cam veya keten elyaf kompozit üretmek için kullanılabileceği anlamına geliyor.

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