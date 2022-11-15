Alpha Printing matbaa şirketinin yeni ortağı Azeri iş adamı Nijat Abilov oldu

Azeri iş adamı Nijat Abilov, dünyada birçok ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye'ninde en önemli şirketlerinden biri olan Alpha Printing'in yeni ortağı oldu. Ortaklık haberini, şirketin kurucusu Bora Yazır da doğruladı.

1983 yılında matbaa mürekkepleri faaliyetlerine başlayan Alpha Print 30 yıllık bir tecrübeye sahip. Alpha Print günümüzde serigrafiden dijital baskıya, grafik tasarımdan tüm matbaa hizmetlerine kadar kendi bünyesinde hizmet verebilecek bir güce ulaşmış durumda.

1991 yılından bugüne Alpha Print kurumsal müşterilerinin yanı sıra promosyon ürünleri konusunda da hizmet veriyor. 2015 Yılında dijital baskıdaki geleceği görerek İstanbul Kadıköy'de Copy Center şubesi açılarak faaliyet alanın genişletmiş olup dijital baskı teknolojisini bölgemize getirmiş oldu. Alpha Print, dijital baskı alanında yapmış olduğu yatırımlarla müşteri memnuniyetine ve hizmet kalitesine verdiği önemi de ifade ediyor.