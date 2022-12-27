Milli basketbolcu Alperen Şengün Avrupa şampiyonasında göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti, Yıldız basketbolcunun kariyeri merak konusu oldu. Peki, Alperen Şengün kimdir? NBA Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Alperen Şengün kariyerine nasıl ve nerede başladı? Alperen Şengün ne kadar kazanıyor? Kimleri örnek alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

A Milli basketbol takımımızın başarılı isimlerinden Alperen Şengün sosyal medyada gündem oldu.Gürcistan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen Alperen'in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yıldız basketbolcu Alperen Şengün kimdir? Kaç yaşında, nereleri? Alperen Şengün hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Alperen Şengün ne kadar kazanıyor? Kimleri örnek alıyor? Detaylar haberimizde...

ALPEREN ŞENGÜN KARİYER REKORU KIRDI!

NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti. 7 maçtır yenilmeyen Rockets'a konuk olan son şampiyon Bucks, dördüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 9 sayı farkla yendi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı..

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da doğan basketbolcu, Pivot ve uzun forvet mevkiinde yer alıyor. NBA'de Houston Rockets takımında forma NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen basketbolcu, kariyerine Banvit Basketbol Takımı'nda başladı ardından 2018-2019 yılında Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Kulübü ile anlaştı ve29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 yılında ise Teksüt Bandırma takımına transfer oldu. Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada çıkan Şengün; maç başına 13.5 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Teksüt Bandırma formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta; maç başına 6.6 sayı, 3.3 ribaund ve 0.6 asist ortalaması tutturdu. Toplamda %48 şut yüzdesi ve %63,6 serbest atış yüzdesi ile oynadı. 2020-2021 yılında Beşiktai Basketbol takımına transfer oldu.7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 29 maçta; maç başına 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı.[6] Beşiktaş'ta gösterdiği muhteşem performansla 12 Mayıs 2021'de Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi. Aynı yıl NBA Seçmeleri'ne katılacağını açıkladı. Beşiktaş formasıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda oynadı. Maç başına 29.7 dakika süre alarak çıktığı üç maçta, 23.0 sayı, 7.3 ribaund, 2.7 asist, 1.7 top çalma ve 2.0 blok ortalamaları ile oynadı. Şimdi günümüzde ise Houston Rockets takımında forma giyiyor. 7 Ağustos 2021 yılında sözleşme imzaladı.NBA Yaz Ligi'nin ilk maçında Cavaliers'e karşı 27 dakika saha kaldı ve 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. NBA Yaz Ligi'nin ikinci maçında Detroit Pistons'a karşı 25 dakikada, 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok kaydetti. 5 Ekim 2021'de sezon öncesi ilk hazırlık maçında, Rockets'in Washington Wizards'ı 125-119 yendiği maçta 13 dakika sahada kaldı; 5 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. NBA'de ilk maçına Minnesota Timberwolves'a 124-106 yenildikleri maçta çıktı ve 18 dakikada 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadı. 10 Mart 2022'de Rockets'in Los Angeles Lakers'ı 139-130 yendiği maçta 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist ile oynadı. 26 Mart 2022'de Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendikleri maçta 27 sayı, 7 ribaund ile kariyer rekoru kırdı. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı.

A MİLLİ TAKIM KARİYER

Şengün, Türkiye millIî basketbol takımı formasını ilk kez Kasım 2020'de, 2022 EuroBasket Elemeleri'nde giydi. Elemelerde oynanan dört maçta; maç başına 23.1 dakika, 12.0 sayı, 7.3 ribaund, 1.0 asist, 1.3 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları tutturdu.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu NBA'de Houston Rockets takımında forma giymektedir.

ALPEREN ŞENGÜN NE KADAR KAZANIYOR?

Yıldız Basketbolcu Alperen Şengün, maç başına 15.4 sayı, 9.0 ribaunt ve 2.4 asist ortalaması ile oynuyor. Oyun tarzı olarak: ayak hareketleri ve pas yeteneğiyle, Nikola Jokic, Domantis Sabonis ve Nikola Vucevic gibi Avrupalı uzunlara benzetiliyor. NBA'de "Alpy" lakabına sahip oyuncu, 2022 yılında en az 3.214.680 dolar kazandı. Ayrıca Alperen Şengün'ün Houston ile 2023-24 sezonu için 3.535.280 dolar, 2024-25 sezonunda ise 5.424.654 dolar sözleşmesi bulunuyor.

ALPEREN ŞENGÜN KİMLERİ ÖRNEK ALIYOR?

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Denver Nuggets yıldızı olan Nikola Jokic'i örnek aldığını daha önce söylemişti. Jokic ise bu konuda şunları söylüyor:

"Beni örnek alması iyi bir şey mi, emin değilim. Bence o gerçekten yetenekli bir oyuncu. Kulağa tuhaf gelebilir ama bence onun üzerinden daha fazla set oynamalılar. Çünkü bazen takım olarak çok durağan gözüküyorlar. Çok fazla üçlük atmaya odaklı bir takım görüntüleri var. Adam yetenekli. Pas veriyor, post-up yapıyor, çember etrafında iyi bitiriyor. Alperen sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz."

Serbest atışları öncesinde topa fısıldaması ile NBA yorumları tarafından dikkat çekmişti. Houston Rockets efsanesi olan Hakeem Olajuwon ile çalışmalar da yaptı. Olajuwon, Şengün hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda beraber çalışabildik ve bu harikaydı. Türkiye'deki koçu onun benim en büyük hayranlarımdan biri olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir temeli vardı. Şimdi ise idmanlarla detaylara iniyoruz. Çok genç ve heyecanlı. Öğrenmeyi çok seviyor. Bu da önemli bir özellik. Basketbol artık değişti. Post'ta kalamıyorsunuz. Oyununuzu hem içeride hem dışarıda oynamanız gerek. Çok iyi bir kumaşı var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Rakiplerini kandırıyor. Kendine güveniyor. Onun ne kadar esnek ve çevik olduğunu görünce büyülendim. İdmandan önce esneme yaparken bir fotoğrafını çektim ve onun ne kadar esnek olduğunu iyice fark ettim."