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Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alperen Şengün biyografisi araştırılıyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçına çıkacak olan Alperen Şengün kaç yaşında, boyu kaç merak ediliyor. Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında, boyu kaç? Alperen Şengün NBA All-Star'ın maçında sahaya çıkacak! Detaylar haberimizdedir…

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da doğan basketbolcu, Pivot ve uzun forvet mevkiinde yer alıyor. NBA'de Houston Rockets takımında forma NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen basketbolcu, kariyerine Banvit Basketbol Takımı'nda başladı ardından 2018-2019 yılında Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Kulübü ile anlaştı ve29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 yılında ise Teksüt Bandırma takımına transfer oldu.Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada çıkan Şengün; maç başına 13.5 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Teksüt Bandırma formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta; maç başına 6.6 sayı, 3.3 ribaund ve 0.6 asist ortalaması tutturdu. Toplamda %48 şut yüzdesi ve %63,6 serbest atış yüzdesi ile oynadı. 2020-2021 yılında Beşiktai Basketbol takımına transfer oldu.7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 29 maçta; maç başına 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı.[6] Beşiktaş'ta gösterdiği muhteşem performansla 12 Mayıs 2021'de Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi. Aynı yıl NBA Seçmeleri'ne katılacağını açıkladı. Beşiktaş formasıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda oynadı. Maç başına 29.7 dakika süre alarak çıktığı üç maçta, 23.0 sayı, 7.3 ribaund, 2.7 asist, 1.7 top çalma ve 2.0 blok ortalamaları ile oynadı. Şimdi günümüzde ise Houston Rockets takımında forma giyiyor. 7 Ağustos 2021 yılında sözleşme imzaladı.NBA Yaz Ligi'nin ilk maçında Cavaliers'e karşı 27 dakika saha kaldı ve 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. NBA Yaz Ligi'nin ikinci maçında Detroit Pistons'a karşı 25 dakikada, 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok kaydetti. 5 Ekim 2021'de sezon öncesi ilk hazırlık maçında, Rockets'in Washington Wizards'ı 125-119 yendiği maçta 13 dakika sahada kaldı; 5 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. NBA'de ilk maçına Minnesota Timberwolves'a 124-106 yenildikleri maçta çıktı ve 18 dakikada 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadı. 10 Mart 2022'de Rockets'in Los Angeles Lakers'ı 139-130 yendiği maçta 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist ile oynadı. 26 Mart 2022'de Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendikleri maçta 27 sayı, 7 ribaund ile kariyer rekoru kırdı. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı.

Alperen Şengün

ALPEREN ŞENGÜN NBA ALL-STAR'IN MAÇINDA SAHAYA ÇIKACAK

Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında görev yapacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de 18 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 11'i çaylak, 10'u ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

Oyuncuların 4 takıma ayrılacağı organizasyonda eski basketbolcular Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams ve Jason Terry antrenörlük yapacak. Gasol, Noah ve Williams, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren oyuncuları draft ederek 7'şer kişiden 3 takım oluşturacak. Terry ise NBA Gelişim Ligi oyuncularının antrenörlüğünü üstlenecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak mücadelelerde hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

Paolo Banchero, Scottie Barnes, Evan Mobley, Josh Giddey gibi oyuncuların yer alacağı ve ligde ikinci sezonunu geçiren Alperen Şengün'ün de dahil olduğu etkinlikte sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Paolo Banchero (Orlando Magic), Jalen Duren, Jaden Ivey (Detroit Pistons), AJ Griffin (Atlanta Hawks), Walker Kessler (Utah Jazz), Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard (Indiana Pacers), Keegan Murray (Sacramento Kings), Jabari Smith Jr (Houston Rockets), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Jose Alvarado, Trey Murphy (New Orleans Pelicans), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Jalen Green, Alperen Şengün (Houston Rockets), Quentin Grimes (New York Knicks), Bones Hyland (Denver Nuggets), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Franz Wagner (Orlando Magic)

NBA Gelişim Ligi oyuncuları: Sidy Cissoko, Scoot Henderson, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Mac McClung, Leonard Miller, Scotty Pippen Jr