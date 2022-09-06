Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Alperen Şengün, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Alperen Şengün var. Peki, Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli? Alperen Şengün hangi takımda, hangi mevkii? Alperen Şengün kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli? Alperen Şengün hangi takımda, hangi mevkii? Alperen Şengün kariyeri

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da doğan basketbolcu, Pivot ve uzun forvet mevkiinde yer alıyor. NBA'de Houston Rockets takımında forma NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen basketbolcu, kariyerine Banvit Basketbol Takımı'nda başladı ardından 2018-2019 yılında Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Kulübü ile anlaştı ve29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 yılında ise Teksüt Bandırma takımına transfer oldu.Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada çıkan Şengün; maç başına 13.5 dakika sahada kaldı ve 5 sayı, 3.9 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Teksüt Bandırma formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 maçta; maç başına 6.6 sayı, 3.3 ribaund ve 0.6 asist ortalaması tutturdu. Toplamda %48 şut yüzdesi ve %63,6 serbest atış yüzdesi ile oynadı. 2020-2021 yılında Beşiktai Basketbol takımına transfer oldu.7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 29 maçta; maç başına 28.3 dakikada 19.2 sayı, 9.4 ribaund, 2.5 asist, 1.3 top çalma ve 1.7 blok ortalaması yakaladı.[6] Beşiktaş'ta gösterdiği muhteşem performansla 12 Mayıs 2021'de Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi. Aynı yıl NBA Seçmeleri'ne katılacağını açıkladı. Beşiktaş formasıyla, FIBA Avrupa Kupası'nda oynadı. Maç başına 29.7 dakika süre alarak çıktığı üç maçta, 23.0 sayı, 7.3 ribaund, 2.7 asist, 1.7 top çalma ve 2.0 blok ortalamaları ile oynadı. Şimdi günümüzde ise Houston Rockets takımında forma giyiyor. 7 Ağustos 2021 yılında sözleşme imzaladı.NBA Yaz Ligi'nin ilk maçında Cavaliers'e karşı 27 dakika saha kaldı ve 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı. NBA Yaz Ligi'nin ikinci maçında Detroit Pistons'a karşı 25 dakikada, 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok kaydetti. 5 Ekim 2021'de sezon öncesi ilk hazırlık maçında, Rockets'in Washington Wizards'ı 125-119 yendiği maçta 13 dakika sahada kaldı; 5 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı. NBA'de ilk maçına Minnesota Timberwolves'a 124-106 yenildikleri maçta çıktı ve 18 dakikada 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadı. 10 Mart 2022'de Rockets'in Los Angeles Lakers'ı 139-130 yendiği maçta 21 sayı, 14 ribaund, 2 asist ile oynadı. 26 Mart 2022'de Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendikleri maçta 27 sayı, 7 ribaund ile kariyer rekoru kırdı. 2021-2022 sezonunun son maçında Atlanta Hawks'a karşı 8 asistlik performansıyla kariyer asist rekorunu kırdı.

A MİLLİ TAKIM KARİYER

Şengün, Türkiye millIî basketbol takımı formasını ilk kez Kasım 2020'de, 2022 EuroBasket Elemeleri'nde giydi. Elemelerde oynanan dört maçta; maç başına 23.1 dakika, 12.0 sayı, 7.3 ribaund, 1.0 asist, 1.3 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları tutturdu.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu NBA'de Houston Rockets takımında forma giymektedir.