Alperen Duymaz, birlikte başrolü paylaştığı Melisa Aslı Pamuk ile sette tartıştığını doğruladı. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında geçen tartışmanın konusu merak konusu oldu. Peki, Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk olayı ne? Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk neden tartıştı? Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk ne dedi? İşte detaylar...

Ego dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz sette birbirine girdi. Tartışmanın ardından Pamuk'u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncuların neden tartıştıkları merak konusu oldu. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk neden tartıştı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk olayı ne? Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk neden tartıştı? Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk ne dedi? Detaylar haberimizde...

ALPEREN DUYMAZ MELİSA ASLI PAMUK OLAYI NE?

Oyuncu Alperen Duyma ve Melisa Aslı Pamuk'un sette tartıştığı yönünde haberler gündeme geldi. Yaşanan gerginliğe rağmen Melisa Aslı Pamuk ile profesyonelce çalışmaya devam eden Alperen Duymaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum 'ne oldu neden geç kaldın Melisa?' gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahcup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda melisa bana küfrederek seti terk etti."