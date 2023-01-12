Alperen Duymaz hangi dizide oynuyor? Alperen Duymaz hangi dizilerde oynadı?
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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Alperen Duymaz hakkında merak edilenler var. Sevilen oyuncu hakkında merak edilenler arasında Alperen Duymaz hangi dizide oynuyor? Alperen Duymaz hangi dizilerde oynadı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
Birçok projede yer alan isimlerden biri olan Alperen Duymaz'ın büyük bir hayran kitlesi var. Sevenleri tarafından merak edilenler arasında ise Alperen Duymaz hangi dizide oynuyor? Alperen Duymaz hangi dizilerde oynadı? soruları yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...
Alperen Duymaz 2023 yılı itibari ile Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'da rol alıyor.
Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…
Alperen Duymaz'ın yer aldığı yapımlar şöyle;
2015 Tatlı Küçük Yalancılar | Star TV
2015-2016 Acı Aşk | Show TV
2016-2017 Bodrum Masalı | Kanal D
2018 Çukur | Show TV
2018-2019 Çarpışma | Show TV
2020 Zemheri | Show TV
2021 Son Yaz | FOX
2023- EGO | FOX
2022 Erkek Severse
2018 Direniş Karatay