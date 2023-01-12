Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Alperen Duymaz hakkında merak edilenler var. Sevilen oyuncu hakkında merak edilenler arasında Alperen Duymaz hangi dizide oynuyor? Alperen Duymaz hangi dizilerde oynadı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Birçok projede yer alan isimlerden biri olan Alperen Duymaz'ın büyük bir hayran kitlesi var. Sevenleri tarafından merak edilenler arasında ise Alperen Duymaz hangi dizide oynuyor? Alperen Duymaz hangi dizilerde oynadı? soruları yer alıyor. İşte merak edilen detaylar...

ALPEREN DUYMAZ HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Alperen Duymaz 2023 yılı itibari ile Fox Tv'nin yeni dizisi Erkeğe Güven Olmaz'da rol alıyor.

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

ALPEREN DUYMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Alperen Duymaz'ın yer aldığı yapımlar şöyle;

2015 Tatlı Küçük Yalancılar | Star TV

2015-2016 Acı Aşk | Show TV

2016-2017 Bodrum Masalı | Kanal D

2018 Çukur | Show TV

2018-2019 Çarpışma | Show TV

2020 Zemheri | Show TV

2021 Son Yaz | FOX

2023- EGO | FOX

2022 Erkek Severse

2018 Direniş Karatay