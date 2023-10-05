Futbol hakemliği yapmakta olan Alper Ulusoy hakkında birçok detay merak ediliyor ve arama motorları üzerinde bu nedenle Alper Ulusoy kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Alper Ulusoy kimdir? Futbol hakemi Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

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ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy 5 Ekim 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Alper Ulusoy Türk futbol hakemidir. Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.

Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.