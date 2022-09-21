Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Alper Taş geliyor. Peki, Alper Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Alper Taş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

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Alper Taş, Hemşinli Türk siyasetçi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanıdır. Alper Taş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alper Taş'ın hayatı ve biyografisi!

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş (d. 1967, Subaşı, Pazar, Rize), Hemşinli Türk siyasetçi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanıdır. Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Alper Taş doğum tarihi : 1967

Alper Taş kaç yaşında : 55 yaşında

Alper Taş nereli : Rize

Alper Taş mesleği ne : Siyasetçi

Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Şimdiki adı İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gençlik yıllarında devrimci gençlik mücadelesinin örgütleyicileri arasında yer aldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda bulundu. Partide Beykoz ilçe yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 20 Haziran 2009 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

11 Haziran 2012 tarihinde yapılan ÖDP Kongresi'nde eş başkanlık modelinin kabul edilmesi neticesinde Bilge Seçkin Çetinkaya ile birlikte eş başkanlığa seçildi. 13 Mart 2016 tarihinde ÖDP'de liderlik modelinin Başkanlar Kurulu olarak kabul edilmesi üzerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve Beyoğlu belediye başkan adayı olduysa da seçilemedi. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldu.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri için kurulan aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı akademisyen, sanatçı gazeteci,hukukçu,yazar,siyasetçi gibi 226 önemli ismin bulunduğu Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluşunda yapılan ortak açıklamaya imzasını atmıştır.

Füsun Taş ile evli olup İstanbul'da yaşamaktadır.