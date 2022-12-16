Alper Rende Survivor'a mı katılıyor? Alper Rende Survivor'a katılacak mı? Alper Rende kimdir?

Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Alper Rende de var. Survivor'da Alper Rende olacak mı? Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Alper Rende Survivor'a mı katılıyor? Alper Rende Survivor'a katılacak mı? İşte, Alper Rende kimdir, detaylar...

Alper Rende Survivor'a katılacak mı? Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Alper Rende de var. Survivor'da Alper Rende olacak mı? Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Alper Rende Survivor'a mı katılıyor? Alper Rende Survivor'a katılacak mı? İşte, Alper Rende kimdir, detaylar haberimizde...

ALPER RENDE SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Alper Rende'nin Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor. Ancak Alper Rende'nin Survivor kadrosunda yer alacağı bilgisi henüz sadece bir iddiadan ibaret. Acun Ilıcalı veya Survivor ekibinden Alper Rende'nin Survivor'a katılacağı yönünde bir açıklama gelmesi durumunda gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995, İzmit doğumlu Türk Oyuncu, YouTuber ve Sunucu'dur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.

1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulamaya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.