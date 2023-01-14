Alper Rende kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Fenomenler 2023 Alper Rende kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alan isimlerden birisi Alper Rende oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Alper Rende kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Alper kimdir? Survivor yarışmacısı Alper Rende kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı günler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Alper Rende geliyor. Peki, Alper Rende kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende (d. 16 Ekim 1995, İzmit), Türk Oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.

1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

2019 yılında YouTuber olan Betül Çakmak ile ilişki yaşamıştır. 2021'de ayrılmışlardır.