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Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak?

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi uçuş öncesi ailesiyle vedalaştı. Peki, Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. Gezeravcı, ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti. Peki, Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak?

ALPER GEZERAVCI UZAYA FIRLATMA NE ZAMAN?

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna saatler kaldı. Uçuşun TSİ 00: 49'da yapılması planlanıyor.

Alper Gezeravcı tarihi uçuş için ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı'nın yanında annesi ve babasının olduğu görüldü.

Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotlar, uçuştan günler önce güvenlik nedeniyle karantinaya alındı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

ALPER GEZERAVCI UZAYA FIRLATMA HANGİ KANALDA?

Fırlatma CANLI yayını:

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

ALPER GEZERAVCI UZAYA KAÇ GÜNDE ÇIKACAK?

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere yola çıkacak. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak ve 14 gün boyunca çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu kapsamında toplamda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek.

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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