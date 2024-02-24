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Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğu Sonrası İlk Gençlik Buluşmasını Konya Bilim Merkezi'nde Yaptı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonunu tamamlayıp dünyaya döndükten sonra ilk söyleşini Konya Bilim Merkezi'nde gençlerle gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinde düzenlenen buluşmada uzay deneyimlerini anlatarak gençlerin sorularını cevaplayan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında hedef koyduğu 10 kutlu programdan bir tanesini başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, gençlere hayallerinin peşini bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirerek çeşitli deneyler yapan Alper Gezeravcı, görevini tamamlayıp dünyaya döndükten sonra ilk gençlik söyleşişini, Konya Bilim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşiye Konyalı çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğu Sonrası İlk Gençlik Buluşmasını Konya Bilim Merkezi'nde Yaptı

"Ben sizlerle gurur duyuyorum"

Türkiye'nin uzay alanında hedef koyduğu 10 kutlu programdan bir tanesini başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Gezeravcı, gençlere hayallerinin peşini bırakmamaları tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Ben sizlerin yaşında küçük bir çocukken çok daha kısıtlı televizyon imkanlarında, çok daha kısıtlı sinema imkanlarında uzaya dair bir şey gördüğümde, izlediğimde şöyle bir durup bir adım geriye çekilirdim. Bu izlediğimiz şeyler başka milletlerin hayali, başka insanların hayali.

'Başka insanların hayaliyle mutlu olmaya çalışma, elinde ne varsa ona sarıl ve sadece onunla mutlu ol' diye kendime telkin ederdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yüzyılımıza ışık tutan vizyonuyla, Cumhuriyetimizin koyduğu 10 uzaya ilişkin stratejik hedeften tamamı, kademe kademe ilerleyecek olgunlaşma aşamalarını tamamlayarak hedefe ulaşacak şekilde devam ediyor. Kendi potansiyelinizden hiçbir zaman şüpheye düşmeyin. Ben sizlerle gurur duyuyorum."

Öğrencilerin Sorularını Cevapladı

Söyleşi esnasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği günlerden bahsederek uzay deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, kendisini heyecanla dinleyen öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

"Konya Bilim Merkezi Harika Bir Merkez"

Programdan sonra açıklamalarda bulunan Gezeravcı, Konya Bilim Merkezi'yle ilgili övgü dolu sözlerle sarf etti. Gezeravcı, "Bütün güzergahların buluşma noktasında memleketimizin her tarafından kardeşlerimize kapılarını açmış, bilimle ilgili her türlü merak ettiklerini cevaplayacak ve ülkemizin ikinci dalyaya adım attığı yeni Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediği bütün yollara imkan tanıyacak, oraya gidişe vesile olacak bütün araştırma imkanlarını bünyesinde barındıran harika bir merkez" ifadelerini kullandı.

"Bu buluşmalar gençlerimizin kapasitesinin farkındalığına vesile oluyor"

Türk gençlerinin enerjisiyle, heyecanıyla, varlıklarını her ortamda belli eden müthiş bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Gezeravcı, "Bu kapasitenin farkında olmayabilirler. İşte bu buluşmalar bu farkındalığa vesile oluyor. Ben onların yaşındayken şu anda gerçekleşen şeylerin hiçbirisini hayal edemiyordum. Devletimizin kararlığıyla bugünlere gelindi. Ülkemizin hakikaten bu alandaki güçlü iradesiyle devlet büyüklerimizin başka milletlerin hali hazırda yaşadıkları rüyayı bu memleketin çocuklarının da yaşama hakkı olduğunu, bu rüyanın paydaşı olmaları gerektiğini inançlarıyla bugünlere gelindi. İnşallah bundan sonra çok daha güzel işlere onlar imza atacak" dedi

Gençlik buluşmalarının ilk durağı Konya'da, Uluslarası Uzay İstasyonu'nda yaşadığı deneyimleri, geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve astronotlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gezeravcı, "Uzaya adım atma hayali kuran genç kardeşlerimin, bu buluşmayı bir ilham kaynağı olarak görmesi ve gelecekte kendi başarı hikayelerini yazmaları en büyük temennim" değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı, Konya'yı güzel hizmetleriyle bugünlere getiren ve bu imkanları tanıyan Başkan Altay'a da teşekkür etti.

Haberler.com Haber Merkezi / Senem Zafer - Belediye

Alper Gezeravcı Gençlik Türkiye Konya Belediye Haberler

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