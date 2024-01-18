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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak?

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kala açıklama yapan SpaceX, tüm kontrollerin gerçekleştirildiğini, astronotların bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülünün kapandığını belirtti. Peki, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor?

Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kala açıklama yapan SpaceX, tüm kontrollerin gerçekleştirildiğini, astronotların bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülünün kapandığını belirtti. Peki, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Detaylar...

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. TSİ 00.49'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşla ilgili SpaceX'ten yapılan açıklamada, tüm kontrollerin gerçekleştirildiğini, astronotların bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülünün kapandığını belirtti.

TÜRKİYE, UZAY YOLCULUĞU İÇİN NEFESLERİNİ TUTTU

Türkiye nefeslerini tuttu, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu beklemeye başladı. SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

SPACEX: UZAY ARACININ KAPSÜLÜ KAPATILDI

SpaceX'ten yapılan açıklamada, mürettebatın koltuklarının değiştirildiğini, elbise sızıntı ve iletişim kontrollerinin tamamlandığını belirtti. Fırlatılmanın başlamasına iki saatten az süre kaldığını belirten SpaceX, astronotların bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülünün kapandığını kaydetti.

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak?

"HAVANIN UYGUNLUĞU YÜZDE 80"

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16: 49 (TSİ 00: 49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak?

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00: 49'de fırlatılması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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