Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun ertelendiği iddia ediliyor. Konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. Yapılan açıklamada SpaceX, Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyuruldu. Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi mi? Neden ertelendi?

ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞ YOLCULUĞU ERTELENDİ Mİ?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullardan dolayı ertelendi. SpaceX, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Dragon kapsülünün en erken 5 Şubat Pazartesi günü dönüş yapacağı bekleniyor.