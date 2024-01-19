Alper Gezeravcı ne dedi, ilk sözü ne oldu?

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, " Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum dedi. Peki, Alper Gezeravcı ne dedi, ilk sözü ne oldu?

ALPER GEZERAVCI NE DEDİ, İLK SÖZÜ NE OLDU?

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, " Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde oldu.

"UZUN ZAMANDIR BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu. Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.