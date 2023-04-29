TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Uzaya gidecek isimlerin açıklanması ile birlikte gündemde Alper Gezeravcı kimdir? Sorusu da yer aldı. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Alper Gezeravcı hayatı ve biyografisi!

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Böylece bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Uzaya gidecek kişiler belli oldu mu? Sorusu da yanıt buldu. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Bu görevi onlar üstlenecek. 14 gün kalacaklar" dedi. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Alper Gezeravcı hayatı ve biyografisi!

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olmuştur ve daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olarak açıkladı.