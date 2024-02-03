Alper Gezeravcı döndü mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun ertelendiği iddia ediliyor. Konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. Yapılan açıklamada SpaceX, Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyuruldu. Peki, Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?

ALPER GEZERAVCI DÖNDÜ MÜ?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullardan dolayı ertelendi. SpaceX, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülünün en erken 5 Şubat Pazartesi günü dönüş yapacağı bekleniyor.