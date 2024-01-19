Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?

ALPER GEZERAVCI ASKER Mİ?

Alper Gezeravcı (d. 2 Aralık 1979, Silifke), Türk Hava Kuvvetleri'nde askerî pilot ve uzaya çıkan ilk Türk astronottur.

Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotudur.[3]

19 Ocak 2024 tarihinde (TSİ) 00.49'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen fırlatma ile Türkiye'nin ilk astronotu olmuştur

Uzay yolculuğu

Alper Gezeravcı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2023 sonlarında yapılan bir duyuru ile, 2023 yılının son çeyreği için planlanan SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecektir. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçmuştur

Gezeravcı'nın SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında TSİ 17 Ocak 2024'ü 18 Ocak 2024'e bağlayan gece 01.11'de Uzaya çıkması beklenirken, SpaceX tarafından yapılan açıklamada fırlatmanın TSİ 19 Ocak 2024 00.49'a ertelendiği belirtilmiştir.

Fırlatma 19 Ocak 2024 tarihinde (TSİ) 00.49'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nde başarıyla gerçekleşmiştir.

ALPER GEZERAVCI HANGİ LİSE, HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNU?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'in Silifke İlçesinde doğdu. Babasının öğretmen olması nedeniyle çocukluk döneminde çeşitli il ve ilçelerde ikamet etti. 1993 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ne, 1997 yılında Hava Harp Okulu'na girdi. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun oldu.