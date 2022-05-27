Alper Bilgili kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alper Bilgili hayatı ve biyografisi! - Haberler

Alper Bilgili kimdir merak ediliyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Alper Bilgili kimdir? Alper Bilgili nereli, kaç yaşında? Alper Bilgili'nin okuduğu okullar ve eğitimi hakkında bilgiler haberimizde...

ALPER BİLGİLİ KİMDİR?

Alper Bilgili, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde Ulaşım Mühendisliği alanında ve "Akıllı Ulaşım Sistemleri" konusunda tamamladı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA İşletme yüksek lisans eğitimi aldı. Bilgili, iş yaşamına 1999 yılında Omsan Lojistik'te başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi ve IRU tarafından verilen CPC (profesyonel mesleki yetkinlik) Belgesi sahibidir. 2011 Yılında IRU tarafından verilen "Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi", 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas "Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi" Ödülleri'ne sahiptir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuğu vardır.

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