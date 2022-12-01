Spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Alper Bakırcıgil hakkında Alper Bakırcıgil kim merak ediliyor. Peki, Alper Bakırcıgil kimdir? TRT Spikeri Alper Bakırcıgil kim, nereli?

Alper Bakırcıgil kimdir? Spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Alper Bakırcıgil hakkında Alper Bakırcıgil kim merak ediliyor. Peki, Alper Bakırcıgil kimdir? TRT Spikeri Alper Bakırcıgil kim, nereli? İşte detaylar...

ALPER BAKIRCIGİL KİMDİR?

Alper Bakırcıgil, Türk spikerdir. Daha çok maç anlatımlarında ismini duyduğumuz Alper Bakırcıgil 2022 Dünya Kupası maçları için TRT'nin spiker kadrosunda yer almaktadır. Geçmişte Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi başkanlığı yapan Alper Bakırcıgil hakkında çok bilgi bulunmamaktadır.

Alper Bakırcıgil