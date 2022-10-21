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Alper Alhat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Alper Alhat'ın hayatı ve biyografisi!

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Alper Alhat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Alper Alhat'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Alper Alhat geliyor. Masterchef 2022'ye konuk olacak isimlerden birisi Alper Alhat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Alper Alhat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Alper Alhat geliyor. Peki, Alper Alhat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alper Alhat'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALPER AHLAT KİMDİR?

Alper Alhat, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Zeytinyağı İhracatçısı'dır. Alper Alhat, 21 Ekim Cuma 2022 (bugün) tarihinde Masterchef programına konuk olan isimler arasında geliyor.

Alper Alhat, Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı Akhisar Ticaret Borsası Başkanı'dır. Aynı zamanda TOBB yüksek istişare kurulu üyesidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Alper Alhat'ın Twitter'da 1475 takipçisi bulunmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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