Alpay Özalan aday mı? 2023 Alpay Özalan milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Alpay Özalan aday mı? 2023 Alpay Özalan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Alpay Özalan aday mı? 2023 Alpay Özalan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...