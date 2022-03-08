Alpay Kazan kaç yaşında ve neden öldü herkes tarafından merak ediliyor. Acun Medya ŞirketindeGenel İdari Koordinatörlük görevini yapan Alpay Kazan kimdir ve neden vefat etti merak ediliyor. Başarılı iş insanı Alpay Kazan, Acun Medya ekibini derin yasa boğdu. Alpay Kazan neden öldü? Survivor Alpay Kazan kimdir ve hastalığı neydi? Alpay Kazan ne kanseri? Detaylar haberimizdedir…

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde Acun Medya'nın sevilen ismi Alpay Kazan'ın vefat haberini alan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını söyledi.

ALPAY KAZAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Alpay Akan 6 Mart 2022 yılında hayata gözlerini yumdu. Alpay Kazan 48 yaşında hayatını kaybetti.

ALPAY KAZAN NE KANSERİ?

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyor. Alpay Kazan'ın ne kanseri olduğu şuan için açıklanmamıştır.

ACUN ILICALI'DAN ALPAY KAZAN'A DUYGUSAL MESAJI

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardan beri arkadaşı olan Alpay Kazan'ın vefatı ardından, Ilıcalı Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu :

"Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."