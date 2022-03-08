Survivor 2022 All Star, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler için ada konseyi yapıldı. Bir süredir kanser tedavisi göre sağ kolu Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Acun Ilıcalı ise çekimlere katılmadan apar topar Dominik'ten Türkiye'ye döndü.Alpay Kazan neden öldü, Alpay Abi hastalığı, (kanser) neydi?

ALPAY KAZAN NEDENÖLDÜ?

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan Kazan, dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Ilıcalı ise duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

MURAT CEYLAN AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan ada konseyini ise sunucu Murat Ceylan sundu. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Murat Ceylan, ayakta durmakta güçlük çekerken yarışmacılara acı haberi verirken de kelimeler boğazına düğümlendi. Bir süre sessiz kalarak ağlayan Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" ifadelerini kullandı.

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ceylan'ın haberi vermesinin ardından yarışmadan önce annesini kanserden kaybeden Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu. Hastalıktan nefret ettiğini söyleyen Aydın, acılı aileye de sabır diledi. Atakan ise Alpay Kazan'ı çok sevdiğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ayşe, Gökhan, Sema ve diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.

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