Alpay Kazan ne kanseriydi, Alpay Kazan neden öldü sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan ve Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürüten Alpay Kazan kimdir?

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

ALPAY KAZAN NE KANSERİYDİ?

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına Demet Akalın'ın 'Covid mi?' sorusu üzerine Ahmet Demirci 'Kanserdi. Mekanı cennet olsun' açıklamasını yaptı.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kaldırıldı.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, acı haberin ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

-Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

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