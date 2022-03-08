Alpay Kazan koronavirüs müydü, kanser miydi? Survivor Alpay Kazan hastalığı neydi, Covid miydi? Alpay Kazan neden vefat etti?

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti. Peki, Alpay Kazan koronavirüs müydü, kanser miydi? Survivor Alpay Kazan hastalığı neydi? Alpay Kazan neden vefat etti?

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

ALPAY KAZAN COVİD MİYDİ KANSER MİYDİ?

Kanser tedavisi gören Alpay Kazan'ın ne kanseri olduğu açıklanmadı. Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına Demet Akalın'ın 'Covid mi?' sorusu üzerine Ahmet Demirci 'Kanserdi. Mekanı cennet olsun' açıklamasını yaptı. Fakat ne kanseri, hangi kanser olduğu bilinmemektedir.

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