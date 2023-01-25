Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Alpay Kazan geliyor. Peki, Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Alpay Kazan kimdir, mesleği ne, nereli? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olarak bilinen, Acun Medya şirketi çalışanı olan Alpay Kazan hakkında biyografisi merak ediliyor. Peki, Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Alpay Kazan kimdir, mesleği ne, nereli? Alpay Kazan hangi yıl vefat etti? Alpay Kazan öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

ALPAY KAZAN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

7 Mart 2022 günü Survivor yarışması esnasında Murat Ceylan şu sözlerle vefat haberini duyurdu; "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı."

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına Demet Akalın'ın 'Covid mi?' sorusu üzerine Ahmet Demirci 'Kanserdi. Mekanı cennet olsun' açıklamasını yaptı.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtilmişti.