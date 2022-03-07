Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalı'nın vefat eden arkadaşı Alpay Kazan nereli, kaç yaşında?

Alpay Kazan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Kazan'a ilişkin detayları sizler için derledik. Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalı'nın vefat eden arkadaşı Alpay Kazan nereli, kaç yaşında?

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

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